Kein großer roter Teppich ohne extravagante Outfits! Am Donnerstagabend begann zum 69. Mal die Berlinale. Wie jedes Jahr wurde das renommierte Filmfestival in Berlin mit einem XXL-Red-Carpet eröffnet. Natürlich wollten sich dafür alle anwesenden VIPs besonders in Szene setzen. Während die einen auf klassische Glamour-Looks setzten, wagten andere den Griff zu ausgefalleneren Outfits: Das waren die schrägsten Styles der Eröffnungsnacht!

Den Look von Filmregisseur Rosa von Praunheim (76) dürfte sicher kein Gast der Veranstaltung übersehen haben: Der 76-jährige Autor erschien, farblich abgestimmt auf den Red Carpet, in einem knallroten Anzug – trug dazu allerdings ein großes Stoffherz um seinen Kopf. Bereits auf früheren Events war Praunheim mit extravaganten Hüten aufgefallen. Doch auch das Kleid von Moderatorin Anke Engelke (53) hinterließ einen bleibenden Eindruck: Die Komikerin führte in einem kuriosen Wickelkleid mit grünen Samtstreifen durch den Premierenabend.

Im Blitzlichtgewitter sorgten außerdem noch vier weitere Ladys für überraschte Gesichter. So wählte Nachwuchsschauspielerin Lea van Acken beispielsweise eine freche Stilmix-Robe: Glatter, schwarzer Stoff, wildes Leomuster, eine Feder – in ihrer Garderobe war alles vertreten. "Passagier 23"-Star Kim Riedle hatte sich für ein breit ausgestelltes Dress mit einem säulenartigen Aufdruck in Weiß entschieden. Schauspielerin Meret Becker (50) schmiss sich in einen kurzärmeligen Pailetten-Jumpsuit und Kollegin Hannah Herzsprung (37) trug ein schwarzes Kleid mit gelben Fransen, aber nur an einem Ärmel! Welchen Look fandet ihr am verrücktesten? Stimmt ab!

Getty Images Rosa von Praunheim, Filmregisseur

Getty Images Anke Engelke und Berlinale-Direktor Dieter Kosslick

Getty Images Lea van Acken, Schauspielerin

Getty Images Meret Becker bei der Eröffnung der 69. Berlinale

Getty Images Hannah Herzsprung, Schauspielerin



