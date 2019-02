Wagen sie bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? In Hayden Panettieres (29) Leben geht es seit 2014 ziemlich turbulent zu. Nicht nur ihre kleine Tochter Kaya bereichert seitdem das Leben der Schauspielerin, die "Nashville"-Darstellerin litt kurz nach der Geburt auch unter postnataler Depression. Mittlerweile geht es ihr aber deutlich besser – Grund dafür ist zum Teil wohl ein Mann. Seit einiger Zeit datet Hayden Brian Hickerson und könnte sich sogar eine Hochzeit mit ihm vorstellen!

Dies plauderte die 29-Jährige erst kürzlich in einem Interview mit Us Weekly ziemlich offen aus. Auf die Frage, ob sie mit Brian in den Hafen der Ehe schippern wollen würde, antwortet sie vielsagend: "Ich denke schon. Ich hoffe es!" Von ihrem Freunde würden sie jeden Tag noch etwas Neues lernen, was sie nicht von vielen Leuten in ihrem Leben behaupten könne.

Erst Ende Oktober wurde das Paar zum ersten Mal gesichtet. Total glücklich und Händchen haltend schlenderte das frisch verliebte Pärchen durch St. Augustine, Florida. Die beiden hatten sich damals zuvor noch einen Film im Kino angeschaut.

SplashNews.com Hayden Panettiere und Brian Hickerson in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere bei den Critics' Choice Awards 2017

Anzeige

Splash News Hayden Panettiere und Brian Hickerson in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de