Heidi Klum (45) hatte ihren Verlobten bei einer Veranstaltung bei sich – auch wenn er nicht live dabei sein konnte! Seit Monaten turteln die Model-Mama und Tom Kaulitz (29) was das Zeug hält. Und das zeigt sie auch sehr gern in der Öffentlichkeit – den Tokio Hotel-Gitarristen nahm sie in der Vergangenheit schon häufig mit auf Red Carpets. Am vergangenen Mittwoch stand die amfAR Gala für die Laufsteg-Schönheit an, seit Jahren ein Pflichttermin für Heidi. Im Schlepptau hatte sie zwei ihrer GNTM-Kandidatinnen und trug ihren Liebsten auf besondere Weise ganz nah an ihrem Herzen!

Freudestrahlend posierte die Bald-Ehefrau für die anwesenden Fotografen bei der Gala der US-amerikanischen Aidshilfe. Neben einem ultra tiefen Ausschnitt zog Heidi allerdings noch mit einem anderen glitzerndes Detail alle Blicke auf sich: Um den Hals trug sie eine Kette, an der drei zarte Buchstaben den Namen Tom bildeten – eine genauso edle, wie eindeutige Hommage an den 29-Jährigen.

Dass die Vierfach-Mama total verknallt ist, wirkt sich auch auf die am Donnerstag gestartete 14. Staffel ihrer Model-Castingshow aus: Im Teaser für die kommenden Folgen ist schon zu sehen, wie Heidi ihren Mädels ganz stolz ihren Verlobungsring präsentiert – und damit einen außergewöhnlich privaten Einblick in ihr Beziehungsleben gewährt.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

Anzeige

WENN.com Heidi Klum auf der amfAR Gala 2019

Anzeige

WENN.com Heidi Klum bei den American Music Awards 2018

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Heidi Klum eine Tom-Kette bei dem Event getragen hat? Ich finde die Geste total süß! Ich finde das ganz schön übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de