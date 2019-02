Model-Mama Heidi Klum (45) zeigt sich in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel so persönlich wie wohl noch nie zuvor! In den ersten Staffeln der Castingshow kochte die 45-Jährige bereits für die Kandidatinnen, sang mit ihnen Karaoke und hatte stets eine Schulter zum Ausweinen für die Topmodel-Anwärterinnen parat. In den vergangenen Jahren zog sich Heidi dann jedoch immer weiter zurück. Wie nun aber die Vorschau der neuen GNTM-Staffel andeutet, könnte das Kult-Model jetzt wieder viel mehr Einblicke in ihr Privatleben gewähren!

Im offiziellen Trailer zur Sendung von ProSieben hält die gebürtige Rheinländerin sogar kurz den Verlobungsring ihres Schatzes und Verlobten Tom Kaulitz (29) in die Kamera! Schon seit Beginn der Beziehung mit dem Tokio Hotel-Gitarristen startete Heidi eine wahre Liebes-Offensive. Auf ihrer Instagram-Seite postet sie immer wieder ganz intime Momente aus dem Leben der beiden – zuletzt fotografierte sie Tom samt einer Liebesbotschaft auf ihrem Badezimmerspiegel: "I love you Tom soooodeplyhardlyinlove." Auch ihre zahlreichen Fans entzückte das. Gewitzte Follower stellten fest: "Sie muss ihren Spiegel auf jeden Fall nicht selber putzen."

Aber Spaß beiseite: Was wir vom Privatleben der Model-Schönheit und dem Musiker wohl noch mitbekommen werden? Schließlich verspricht auch der Slogan der neuen Staffel, dass die Fans wieder mehr von ihrem liebsten Topmodel sehen werden können: More Glam, More Stars, More Heidi!

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Musiker

