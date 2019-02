Was für eine Grammy-Klatsche! Aktuell ist Ariana Grande (25) mit ihrem neuen Album "thank u, next" Musik-Gesprächsstoff Nummer eins – und das noch vor Erscheinen am 8. Februar. Mit den bisher veröffentlichten Singles "thank u, next" und "7 Rings" hat Ari nicht nur die Charts gestürmt, sondern auch Klick-Rekorde gebrochen. Eigentlich sollte sie am Sonntag bei den Grammys singen: Doch die 25-Jährige ist sauer und will gar nicht mehr zum Musikevent des Jahres gehen!

Wie Variety berichtet, hätten sich die Grammy Awards-Produzenten und der Megastar wegen der Songauswahl für Aris Auftritt in die Haare gekriegt. Die Sängerin wollte ihren Nummer-eins-Hit "7 Rings" performen, was ihr aber nur in einem Medley erlaubt worden wäre. Ein Insider verriet dem US-Magazin, dass sie sich dadurch "beleidigt" gefühlt habe. Was das Fass zum Überlaufen brachte: Die Produzenten wollten bestimmen, welches Lied nach "7 Rings" im Medley kommt – zu viel Einmischung für die 25-Jährige. Laut Quelle soll sie nun überhaupt nicht an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Und das, obwohl sie in zwei Kategorien nominiert ist! Offiziell wurde das noch nicht bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grammys einen Musikstar vergraulen. Im letzten Jahr wollte Lorde (22) einen Song ihrer Platte "Melodrama" performen – die im Übrigen für das "Album des Jahres" nominiert war – bekam aber nur einen Slot im Tom-Petty-Tribute angeboten und trat deswegen gar nicht auf.

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music Event im Dezember 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt in Los Angeles

Getty Images Lorde bei einem Auftritt im März 2018

