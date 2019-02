Robert Kardashian (31) und seine neue, heiße Flamme Alexis Skyy (24) sind zwar noch nicht lange zusammen, haben aber schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Blac Chyna (30), die Ex des 31-Jährigen, zweifelte sogar die Echtheit ihrer Liebe an. Doch bisher blieben Rob und Alexis einander treu und standen zu ihrer Beziehung. Jetzt bahnt sich allerdings ein neues Problem an: Momager Kris Jenner (63) soll die Krallen ausfahren, weil ihr Sohn zu viel Geld für seine Freundin ausgebe!

Wie ein Insider Radar Online verrät, habe Kim Kardashians (38) Bruder mittlerweile ein "kleines Vermögen" in seine Liebste investiert – wofür am Ende allerdings seine Mom aufkommen muss. Denn Robs Sockenladen wirft nicht so viel ab wie erhofft und seit die Reality-Show "Rob & Chyna" abgesetzt wurde, sei der TV-Star ziemlich knapp bei Kasse. Das halte ihn aber nicht davon ab, die Frau an seiner Seite mit Geschenken zu überhäufen: "Er hat Alexis Designerklamotten, riesige Blumensträuße und Tagesausflüge in die schicksten Spas der Stadt geschenkt und weitere verschwenderische Geschenke."

Doch es gebe einen Grund für seine verschwenderische Ader: "Es ist, als habe er das Bedürfnis, der großzügigste Mann der Welt zu sein, um ein Mädchen zu halten, und das ist nicht richtig", so der Insider. Der gesamte Kardashian-Jenner-Clan soll sein Verhalten aber ziemlich "unverantwortlich, ganz zu schweigen von lahm und unsicher" finden.

Randy Shropshire/Getty Images for BET Alexis Skyy bei der BET Experience in Los Angeles

MICHAEL SIMON/ Startraks Photo/ ActionPress Robert Kardashian mit seiner Mutter Kris Jenner bei der Vorstellung seiner Sockenkollektion 2012

Instagram / alexisskyy_ Alexis Skyy, Reality-Star

