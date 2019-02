Sie verlässt die Show nicht mit leeren Händen! Im August vergangenen Jahres hatte diese Nachricht die Runde gemacht: Nach zwölf Staffeln müssen die Fans Abschied von The Big Bang Theory nehmen. Aber nicht nur die Zuschauer trifft das Aus hart, auch die Darsteller haben mit dem Serienende zu kämpfen. Um für immer an die aufregenden Jahre zu denken, hat Kaley Cuoco (33) einen besonderen Plan: Sie will ein Erinnerungsstück mitgehen lassen!

"Es ist etwas, das ich so sehr liebe und worauf ich zwölf Jahre lange geschaut habe", verriet die Schauspielerin bei der diesjährigen Winter TCA Press Tour. Kaley plauderte auch aus, welches Dekostück ihr so sehr am Herzen liegt: Ein Poster, auf dem zwei Roboter in einem Wrestlingring zu sehen sind. Das Bild hängt in der Wohnung von Sheldon (gespielt von Jim Parsons, 45) und Leonard (Johnny Galecki, 43) – die Blondine habe es bei ihrem Platz im berühmten TV-Wohnzimmer ständig im Blickfeld gehabt: "Also bin ich froh, dass ich es in mein eigenes Schlafzimmer hängen kann, damit es für immer sehen kann."

Sie sei allerdings nicht die Einzige, die etwas haben wolle: Auch andere Kollegen wollen Dinge vom Set mitnehmen! Für den Fall, dass jemand auch das Poster als Favoriten haben sollte, hat Kaley allerdings vorgesorgt: "Viele Leute wollen viele Sachen haben, also habe ich mir das bereits reserviert. Es wirkt so, als wäre es zufällig und seltsam, aber es ist extrem besonders für mich."

Getty Images Der "Big Bang"-Cast im "Nokia Theatre" in Los Angeles

Getty Images Schauspielerin Kaley Couco bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2018

Getty Images Kaley Cuoco bei den Inspiration Awards in Beverly Hills

