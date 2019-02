Heute Abend ist es wieder so weit: Schlag den Star geht in die nächste Runde. Mit am Start? Tim Mälzer (48) und Sasha (47). In bis zu 15 Spielrunden duellieren sich der TV-Koch und der Popsänger um den Geldkoffer mit 100.000 Euro Inhalt. Dabei sammelt der Kulinarik-Fan mit seinen Sprüchen bei den Zuschauern der Sendung nicht gerade Sympathiepunkte – im Gegenteil: Die Twitter-Gemeinschaft hält den Gastronom für abgebrüht und nervig!

Vor allem das lose Mundwerk des Kitchen Impossible-Stars kommt im Netz alles andere als gut an. "Der Mälzer ist echt so ein wahnsinnig unangenehmer, nerviger Typ", twitterte ein User. "Ich finde Tim Mälzer einfach unsympathisch", stellte ein anderer fest. "Die größte Herausforderung für den Mälzer wäre es, mal die Schnauze zu halten", hagelte es weitere Negativ-Kommentare für den 48-Jährigen.

Ob der Feinschmecker trotz Kritik wohl als Gewinner aus der Sendung hervorgehen wird? Immerhin liegt sein Gegner in Sachen Wissen, Geschicklichkeit und Fitness aktuell vorne – obwohl er weiß, dass Tim ein schlechter Verlierer ist. "Ich weiß, dass Tim sehr ehrgeizig ist und nicht gerne verliert", sagte Sasha noch vor der Show. Und von Tim gab's dafür prompt verbales Säbelrasseln. "Ich kenne per se keine Gegner, nur Opfer", tönte Tim selbstbewusst.

MG RTL D / Severin Schweiger Tim Mälzer, "Kitchen Impossible"-Star

Getty Images Sasha, Sänger

Harrell, Jason/ActionPress Elton, "Schlag den Star"-Moderator

