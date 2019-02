Rachael Bland (✝40) hatte noch so viele Pläne! Der überraschende Tod der bekannten BBC-Moderatorin berührte Millionen. Zwei Jahre kämpfte sie mit ihrer kleinen Familie gegen den Brustkrebs und nahm ihre Fans in den sozialen Medien mit auf diesen Weg. Noch vor ihrem Tod im September 2018 schrieb sie ein Buch an ihren Sohn – in dem sie ihm unter anderem erzählte, dass sie ihm eigentlich noch ein kleines Geschwisterchen schenken wollte.

"Am liebsten hätte ich insgesamt drei Kinder gehabt, weil ich glaube, dass man in Gesellschaft sicherer ist", schrieb sie nach Berichten der Sun in den Zeilen an ihren Sohn Freddie. "Es tut mir so leid, Fred, dass ich dir kein Geschwisterchen geben konnte." Kurz bevor sie die schlimme Krebsdiagnose bekommen hatte, planten Rachel und ihr Ehemann Steve ein weiteres Kind. Doch der Brustkrebs überschattete diese Zukunftswünsche schnell.

Die bekannte BBC-Moderatorin schrieb auch deshalb das Buch, weil sie große Angst hatte, ihr kleiner Sohn könne sich nicht mehr an sie erinnern. Neben den persönlichen Zeilen enthält das Buch, das Ende des Monats erscheinen soll, auch Ratschläge an ihren Sohn, er solle niemals mit dem Rauchen beginnen: "Es ist eine schreckliche Angewohnheit. Ich habe mich immer gefragt, ob es dazu beigetragen hat, dass man so früh an Krebs erkrankt."

Instagram / bigclittleme Rachael Bland, BBC-Moderatorin

Instagram / bigclittleme Rachael Bland mit ihrem Sohn Freddie

Instagram / bigclittleme Rachael Bland im Krankenhaus



