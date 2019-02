Der große Dancing on Ice-Showdown ist zum Greifen nah – die drei Promi-Finalisten und ihre Profi-Partner scharren bereits mit den Schlittschuh-Kufen! Nachdem Sarah Lombardi (26), Sarina Nowak (25) und John Kelly (51) vergangenen Sonntag von den Anrufern ins Finale gewählt wurden, kämpfen sie heute Abend zusammen mit ihren Partnern um den Sieg. Doch was erwartet die Zuschauer in der allerletzten Folge der diesjährigen Eistanz-Show?

Für Sängerin Sarah, Model Sarina und Kelly Family-Mitglied John wird der Abend in jedem Fall eine emotionale Herausforderung – immerhin haben die drei während des monatelangen, schweißtreibenden Trainings nicht nur Eislaufen gelernt, sondern auch viel über sich selbst. Wie Sat.1 berichtet, verlangt die finale Folge den Paaren gleich die doppelte Leistung ab: Insgesamt zwei Küren unterschiedlichen Tempos müssen sie laufen. Auch ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Kandidaten wird es geben: Sie werden ein Medley ihrer schönsten Performances zeigen!

Im Halbfinale überraschten vergangene Woche die deutschen Meister und Olympiasieger Aljona Savchenko (35) und Bruno Massot das Publikum mit ihren Performances. Sogar ihre Gold-Kür, mit der sie 2018 bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang die Medaillie geholt hatten, präsentierten sie auf der Show-Eisbahn – und sorgten für reichlich Gänsehaut.

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice" 2019

Anzeige

Hauter,Katrin/ActionPress Die "Dancing on Ice"-Besetzung 2019

Anzeige

Future Image/ActionPress Aljona Savchenko und Bruno Massot im "Dancing on Ice"-Halbfinale 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de