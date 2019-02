Die Let's Dance-Besetzung für 2019 ist endlich komplett! Bereits in wenigen Wochen geht die zwölfte Staffel der gefeierten Tanzshow einmal mehr auf RTL an den Start. Seit einigen Tagen sickern deswegen nach und nach die Promis durch, die sich ab Mitte März an den verschiedensten Standardtänzen versuchen werden. Zuletzt wurden am Sonntagabend der Comedian Özcan Cosar und der Ex-Handball-Profi Pascal Hens bestätigt!

Der Stand-up-Komiker und sein Sportlerkollege sind aber nicht die einzigen VIP-Herren, die schon bald ihre Profitrainerin übers Parkett führen müssen. Zu den männlichen Kandidaten sollen außerdem TV-Star Oliver Pocher (40), der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko (38), Moderator Jan Hartmann (38), YouTube-Sänger Lukas Rieger (19) und Ex-GNTM-Juror Thomas Rath (52) gehören. Doch auch bei den weiblichen Star-Teilnehmern lauert eine Menge Konkurrenz!

Als letzte Dame wurde tatsächlich Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) bestätigt. Neben ihr treten außerdem Moderatorin Nazan Eckes (42), Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (38), Schlagerstar Kerstin Ott (37), GZSZ-Darstellerin Ulrike Frank (50), Designerin Barbara Becker (52) und Ex-DSDS-Juror Ella Endlich (34) an. Welcher VIP ist schon jetzt euer Favorit?

Collage: Christoph Hardt/Future Image; Uli Glockmann / Future Image Özcan Cosar und Pascal Hens, "Let's Dance"-Kandidaten 2019

Clemens Bilan/Getty Images Oliver Pocher

Mischke, Andre Evelyn Burdecki bei einer Modenschau im Juli 2018 in Berlin

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko

AEDT/WENN.com Jan Hartmann auf der Bertelsmann-Party 2018 in Berlin

Andreas Rentz / Getty Images Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2018 in Bochum

Hauter,Katrin/ActionPress Thomas Rath, Modedesigner

Christian Augustin/ Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, Sportlerin

Tobias Schwarz / AFP / Getty Images Kerstin Ott 2016 auf der Echo-Verleihung

Miguel Villagran/Getty Images Ulrike Frank auf der DIMITRI Fashion Show 2010

Axel Schmidt/Getty Images Barbara Becker bei der Bambi-Verleihung 2016 in Berlin

AEDT/WENN.com Ella Endlich bei der VIP-Eröffnung der "Harry Potter"-Ausstellung im Filmpark Babelsberg



