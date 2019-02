Für Melissa Benoist (30) läuten schon bald wieder die Hochzeitsglocken! Erst seit Dezember 2017 ist die hübsche Schauspielerin offiziell von ihrem Ex-Mann Blake Jenner (26) geschieden. Die zwei hatten ein Jahr zuvor überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Mittlerweile ist die Beauty wieder glücklich vergeben – und zwar an ihren Supergirl-Co-Star Chris Wood (30). Nun will das Paar den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen: Die beiden haben sich verlobt!

Via Instagram teilten die Turteltauben ihren Fans die erfreuliche Neuigkeit mit. Melissa postete ein Foto, auf dem Chris ihr einen Kuss auf die Wange gibt – eindeutiger Blickfang des Schnappschusses: ihr funkelnder Klunker. Mit ihrem Kommentar lässt die Seriendarstellerin dann keinen Zweifel mehr, dass ihr der ehemalige Vampire Diaries-Star einen Antrag gemacht hat. "Ja, ja, ja – es wird immer ein Ja sein", schrieb sie zu der Aufnahme und versah den Beitrag mit einem Herz-Emoji.

Auch der Bräutigam in spe wollte sein Liebesglück mit seiner Community teilen und veröffentlichte das zuckersüße Pic auf seinem Account. Sein schlichter Kommentar: "Der Glücklichste". Offenbar kann Chris es kaum mehr abwarten, seiner Verlobten das Jawort zu geben, denn wenig später stellte er ein weiteres Pärchenbild ins Netz. "Nicht von unserer Hochzeit, aber bald wird es so weit sein", betitelte er das Foto.

Getty Images Chris Wood und Melissa Benoist bei der Paris Fashion Week

Anzeige

Getty Images Melissa Benoist und Chris Wood bei den Tony Awards 2018

Anzeige

Instagram / christophrwood Melissa Benoist und ihr Verlobter Chris Wood, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de