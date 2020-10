Melissa Benoist schwebt im absoluten Mama-Glück! Die "Supergirl"-Darstellerin und ihr Mann Chris Wood haben ihre Fans im vergangenen September mit besonders süßen Neuigkeiten überrascht: Ihr erstes Kind – der kleine Sohn Huxley Robert Wood – hatte das Licht der Welt erblickt – und seitdem scheint die US-Schauspielerin in ihrer Rolle als Mutter voll aufzugehen: Melissa schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Baby!

"Oh Mann, er ist der Beste", stellte die Blondine zuletzt in einem Instagram-Livestream fest und gab einen Einblick in ihr Familienglück: "Ich liebe es, Mutter zu sein. Er ist so ein süßer Schatz." Allerdings sei sie schon jetzt ein bisschen traurig, weil ihr Söhnchen so wahnsinnig schnell wachse. "Er ist schon so groß, und jeden Tag könnte ich weinen, weil er wieder etwas zugenommen hat", berichtete die 32-Jährige aus ihrem Alltag.

Und auch wenn die neuen Eltern ihren kleinen Spross bis jetzt noch nicht gezeigt haben, schwärmt auch Papa Chris nur allzu gerne von Huxley im Netz. Egal, ob ein humorvolles Schwangerschaftsfoto oder ein Babyschuh-Post – der Schauspieler demonstriert, wie stolz er als Vater ist.

Melissa Benoist und ihr Sohn Huxley Robert Wood

Melissa Benoist und Chris Wood im Dezember 2019 in Vancouver

Melissa Benoist und Chris Wood, 2019

