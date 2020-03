Melissa Benoist (31) erwartet einen Neuzugang bei sich zu Hause – und dieses Mal handelt es sich nicht um ein weiteres Haustier! Die "Supergirl"-Hauptdarstellerin und ihr Serienkollege Chris Wood (31) gehen seit vergangenen September als Ehepaar durchs Leben, nachdem sie zuvor sechs Monate verlobt gewesen waren. Jetzt ist es für die Schauspielerin offenbar an der Zeit, die Beziehung auf die nächste Stufe zu heben: Die Blondine gab stolz bekannt, dass sie und Chris ihr erstes Kind erwarten!

"Kein Hunde-Kind, sondern menschlicher Nachwuchs kommt sehr bald in unsere Familie!", freute sich Melissa unter mehreren Fotos auf Instagram. Darauf hat sie ihre Rasselbande versammelt: Neben dem 31-Jährigen finden sich auch ihre gemeinsamen Hunde auf den Schnappschüssen – die US-Amerikanerin hält zudem einen winzigen blauen Pullover in die Kamera. Ob das schon ein erster Hinweis auf das Geschlecht ihres Knirpses sein könnte, behielten die beiden vorerst noch für sich.

Melissa scheint nun also endlich ihr Familienglück gefunden zu haben – das war jedoch nicht immer so. Erst im November trat sie mit einem mutigen Statement an die Öffentlichkeit: In der Vergangenheit sei der Hollywood-Star durch einen Ex-Partner Opfer häuslicher Gewalt geworden. Chris zeigte damals, dass er sie unterstützt, indem er ihre Message verbreitete und ihr eine liebevolle Nachricht auf Social Media widmete.

