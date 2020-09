Süße Neuigkeiten von Melissa Benoist (31) und Chris Wood (32)! Im März gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Mann zum ersten Mal Eltern werden. Wann es so weit ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, behielten sie bislang für sich. Mit einem Bild, auf dem sie ein blaues T-Shirt in der Hand halten, gaben sie jedoch einen kleinen Hinweis darauf – der sich nun bewahrheitet hat: Melissa hat einen Sohn zur Welt gebracht!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein Bild, auf dem sie die Hand ihres Babys hält. "Huxley Robert Wood ist vor ein paar Wochen hierher gekommen und dieser kleine Junge ist alles", schrieb die Supergirl-Protagonistin. Auch Chris hieß den Kleinen im Netz willkommen und teilte dasselbe Foto wie seine Frau. "Er ist unglaublich", beschrieb der Vampire Diaries-Darsteller seinen Sohnemann.

Vermutlich wird es jedoch das vorerst letzte Mal sein, dass Melissa und Chris ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben lassen werden. Der 32-Jährige schrieb unter den Beitrag: "Ich komme gleich wieder. Wir sehen uns in 18 Jahren." Damit meint er wohl, dass er Huxley bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht im Netz zeigen will. Zudem deaktivierten die beiden Serien-Stars jeweils die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen, sodass ihre Anhänger nicht auf die Neuigkeiten reagieren konnten.

Instagram / melissabenoist Melissa Benoist und ihr Sohn Huxley Robert Wood

Instagram / melissabenoist Melissa Benoist und Chris Wood im März 2020

Dia Dipasupil/Getty Images Melissa Benoist, Schauspielerin

