Spätestens seit Ariana Grande (25) und Pete Davidson (25) ihre stürmische Liebe – und die blitzschnell folgende Verlobung – im vergangenen Jahr offiziell machten, kennt wohl alle Welt den US-Comedian. Doch so schnell wie die großen Gefühle aufkamen, scheinen sie auch wieder verflogen zu sein. Im Herbst gaben die Stars ihre Trennung bekannt und besonders Pete machte eine ziemlich schwere Zeit durch. Doch wie Ariana jetzt verrät, sei es nicht das erste Mal gewesen, dass sich die beiden getrennt hatten: Sie führten eine echte On-Off-Beziehung!

In der The Zach Sang Show offenbarte der Megastar, wie die turbulente Zeit mit Pete auch ihre Arbeit beeinflusste. Besonders der Hit-Song "thank u, next" sei davon betroffen gewesen. Schließlich geht es in dem Lied um Aris Verflossene und sie verarbeitete darin auch ihre (damals) aktuelle Liebe zu dem 25-Jährigen. "In meiner damaligen Beziehung ging es rauf und runter, on und off", erinnert sich die Sängerin. Je nachdem, wie der aktuelle Status der beiden war, schrieb sie ihren späteren Megahit mehrmals um.

Mal drehten sich die Lyrics darum, dass sie Pete heiratete, mal strich sie alle ihre Ex-Freunde oder sie sagte auch zu dem Comedian "thank u, next", wie zu den anderen – was letztendlich auch die finale Version wurde und der Realität entsprach, nachdem sich das Paar im Oktober endgültig getrennt hatte.

Photo Image Press/Splash News / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018

Getty Images Ariana Grande bei einer Preisverleihung, 2018

PC / MEGA Pete Davidson und Ariana Grande spazieren durch Brooklyn

