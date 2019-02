Huch, bei dieser Schönheit sieht man gleich doppelt! In der 14. Staffel von Germany's next Topmodel gibt Kandidatin Anastasiya gerade alles, um Heidi Klum (45) und die wechselnden Gastjuroren von ihrem Können zu überzeugen. Schon in der ersten Folge fiel die Blondine mit russischen Wurzeln durch ihre offene Art auf. Mit ihrer Einschätzung, einige ihrer Konkurrentinnen seien "zu breit" für das Modegeschäft, eckte die 21-Jährige mächtig an. Jetzt fällt sie durch etwas ganz anderes auf: Anastasiya hat eine Zwillingsschwester!

Wer der Stuttgarterin seit Beginn der Staffel auf Instagram folgt, dürfte ziemlich überrascht gewesen sein, als sie plötzlich in zweifacher Ausführung durch ihre Story hüpfte. Die Erklärung: Anastasiyas Doppelgängerin ist ihre bislang nicht in Erscheinung getretene Zwillingsschwester Veronika. Genau wie Anastasiya arbeitet die Heidelberger Studentin als Model.

Dass sich die beiden Schwestern sehr nahe stehen, ist sofort offensichtlich. So haben sie auf ihrem jeweiligen Account eine Highlight-Story mit ihren gemeinsamen Erlebnissen gespeichert. Zum Geburtstag schrieb Veronika darin ihrer Schwester liebevoll: "Mein wichtigstes Geschenk wurde 15 Minuten nach mir geboren." Unterscheiden kann man die zwei auf den ersten Blick kaum. Veronika hat allerdings ein wenig längere Haare als Anastasiya.

Instagram / anasmiaa GNTM-Kandidatin Anastasiya mit ihrer Schwester Veronika

Instagram / anasmiaa Veronika und Anastasiya 2017 in Italien

Instagram / anasmiaa Anastasiya und Veronika, Influencer

Könnt ihr Anastasiya und Veronika auseinanderhalten? 238 Stimmen 152 Nein, die gleichen sich wirklich extrem. 86 Ja, ich weiß schon, wer da wer ist.



