Hört die Vielfalt an diesem Punkt etwa auf? Immer wieder betonte Heidi Klum (45), dass die aktuelle 14. Staffel von Germany's next Topmodel unter genau diesem Motto steht: Diversity! Im Modegeschäft soll heutzutage beinahe alles erlaubt sein. Etwas vermissen Fans jedoch in der Show: kurvige Models. Während im vergangenen Jahr mit Kandidatinnen wie Pia Riegel (23) oder Sarah Amiri (20) noch Frauen dabei waren, die sich nicht als Size-Zero-Models vorstellten, scheint von Mädels mit Größe 38 und mehr in dieser Staffel keine Spur. Jetzt klärt Heidi Klum höchstpersönlich über die Gründe dafür auf!

Als die Modelmama am Donnerstag auf ihrer Instagram-Seite für die abendliche Show warb, bekam sie nicht nur Zuspruch von ihren Anhängern. Einige Fans äußerten in den Kommentaren ihre Wünsche für die Casting-Sendung: Sie wollen auch Curvy-Models unter den Kandidatinnen. Das scheint auch der Blondine selbst ein Anliegen zu sein. Denn auf die entsprechende Bitte eines Fans antwortete sie: "Ich wünsche mir auch, dass sich mehr Plus-Size-Models bewerben." Liegt die fehlende Vielfalt in Bezug auf die Körperformen bei GNTM also an den fehlenden Bewerbungen?

Das kann sich auch die Siegerin der vergangenen Staffel vorstellen. "Wenn sich dieses Jahr kein Mädchen, das vielleicht ein bisschen mehr hat, bereit erklärt hat, sich anzumelden und dann auch noch gut aussieht, dann können sie ja keinen zwingen", schätzt Toni Dreher-Adenuga (19) die Situation im Promiflash-Interview ein.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

Mark Ralston / Getty Images Heidi Klum, Topmodel und Moderatorin

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga beim Opening des GNTM-Finales im ISS Dome in Düsseldorf

