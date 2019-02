Wie blickt Jade Übach (24) auf ihre Bachelor-Zeit zurück? Die Blondine mit britischen Wurzeln beendete ihre Reise freiwillig: Bevor Andrej Mangold (32) die Wahl treffen konnte, welche Damen er auf die Home-Dates begleitet, warf die Stewardess das Handtuch. Für viele Zuschauer war sie eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen, auch weil sie mit missglückten Sprüchen und Party-Spaß für Lacher sorgte. Schämen oder schlapplachen – wie steht Jade heute zu solchen Szenen?

Ob eine feucht-fröhliche Tequila-Party in der Villa oder schiefe Metaphern, die die Zuschauer zum Schmunzeln brachten: Mit Jade wurde es definitiv nicht langweilig! Aber ob die 24-Jährige den ein oder anderen TV-Moment nicht doch bereut? "Mir ist nichts peinlich, ich bin halt so. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn andere über mich lachen, ich muss selbst oft über Dinge lachen, die ich mache", verriet sie Promiflash nach ihrem Ausstieg.

Die Blondine hatte ihre Teilnahme an der Kuppel-Show selbst beendet, weil ihrer Meinung nach keine Zeit mehr blieb, Rosenkavalier Andrej ausgiebig kennenzulernen. Nun liegt es an Jennifer Lange (25), Vanessa Prinz (26) und Evanthia Benetatou (26), den Profi-Sportler zu erobern – wem wünscht Jade die letzte Rose? "Ich gönne allen den Sieg. Die Mädels sind wirklich mit vollem Herzen dabei. Am Ende muss Andrej entscheiden, für wen sein Herz am meisten schlägt", gibt sich die Ex-Kandidatin diplomatisch.

MG RTL D Jade Übach bei "Der Bachelor" 2019

TVNOW Andrej und die Top sechs beim Bachelor 2019

TVNOW Jade Übach und Bachelor Andrej Mangold

