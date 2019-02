Ups, was war denn da los? Ariana Grande (25) zählt in den sozialen Netzwerken zu den ganz Großen. Auf Instagram hatte die "Side to Side"-Interpretin zeitweise knapp 145 Millionen Follower. Damit zog sie mit ihrer Kollegin und größten Social-Media-Konkurrentin Selena Gomez (26) beinahe gleichauf. Doch dann folgte prompt der große Schock: Auf einen Schlag verlor die Sängerin knapp drei Millionen ihrer Abonnenten.

Der Rückgang der Anhänger konnte allerdings recht schnell aufgeklärt werden. Schuld daran war eine technische Panne auf der Bilderplattform. Die Instagram-Betreiber äußerten sich vergangenen Mittwoch in einem offiziellen Statement zu dem Schwund: "Wir sind uns des Problems bewusst, das bei einigen Accounts zur Veränderung der Follower-Zahl geführt hat. Wir arbeiten daran, dies schnellstmöglich zu lösen." Mittlerweile knackte Ariana auch wieder ihre 145-Millionen-Marke.

Nicht nur bei der 25-Jährigen sorgte die Störung für Verwunderung. So rutschte Reality-TV-Star Kylie Jenner (21) von 126 auf 124 Millionen Anhänger. Und Marteria (36) musste nach eigenen Angaben über einen kurzen Zeitraum rund 13.000 Fans einbüßen. Dazu witzelte der Rapper selbst: "Über Nacht habe ich 13k Follower auf Insta verloren. Um sie mir wiederzuholen, poste ich dieses Bild der sexuellen Erregung."

Image Press Agency Ariana Grande 2016 in Los Angeles

Getty Images Kylie Jenner 2019 in Los Angeles

Instagram / marteria Instagram-Post von Marteria

