Diese Paare werden auf Temptation Island auf die harte Probe gestellt! Ab dem 6. März heißt es auf RTL: Fremdflirten, was das Zeug hält! In der neuen Kuppelsendung, die in den USA bereits 2001 auf Sendung ging, werden Beziehung in einer traumhaften Kulisse von sexy Singles auf Herz und Nieren geprüft. Nachdem der Sender bereits die flirthungrigen Einzelkandidaten wie Dominik Bruntner (25), Anastasiya Avilova (30) oder Anthony Schirru verkündete, wurden nun die Pärchen bekannt: Diese vier Duos sollen im Frühjahr der Versuchung widerstehen!

Dieses Gesicht kennen wir doch? Lisa-Marie Sauer tritt mit ihrem Freund Janis Scotti bei der Versuchung im Paradies an. Die brünette Beauty kennt sich mit Datingshows aus: Sie buhlte bereits 2017 um die Gunst von Bachelor Sebastian Pannek (32) – musste allerdings schon nach der ersten Nacht der Rosen wieder gehen. Seit November 2017 ist sie nun aber glücklich mit dem 22-jährigen Studenten liiert. Ihre Beziehung wird allerdings schon seit dem Beginn auf die Probe gestellt, denn Lisa-Marie und Jannis führen eine Fernbeziehung. Ob einer von ihnen bei der scharfen Single-Auswahl schwach wird?

Ziania Rubi und Fabian Nickel planen auf "Temptation Island" Großes: Mit ihrer Teilnahme wollen die 32-jährige Bürokauffrau und der 27-jährige Tennistrainer herausfinden, ob sie ihre gemeinsamen Auswanderungspläne nach Mexiko wirklich durchziehen wollen. Das Paar ist zwar erst seit fünf Monaten liiert, ist sich aber sicher, irgendwann eine Familie zu gründen. Ob Zianias ausgeprägte Eifersucht ihr da aber auf der Insel der Verführung einen Strich durch die Rechnung machen wird?

Lena Schiwiora und Robin Riebling wollen nach der Fremdflirt-Show den Schritt wagen und nach fünf Jahren Beziehung endlich zusammenziehen – natürlich nur, wenn sie auf "Temptation Island" einander treu bleiben! In ihrer Partnerschaft hat ganz klar die 22-jährige Studentin die Hosen an. Ob das eingespielte Team die Feuerprobe im TV überstehen wird?

Christina Dimitriou hat sich und ihren Freund Salvatore Vassallo nur aus einem Grund bei der Reality-Show angemeldet: Sie möchte herausfinden, ob ihr Liebster wirklich treu ist! Die 27-jährige Verkäuferin und der 25-jährige Ladenbesitzer daten sich erst seit März 2018 – waren vor ihrer Beziehung aber schon jahrelang Freunde. Noch hat Christina Angst davor, mit Salvatore zusammenzuziehen, da er ein sehr freiheitsliebender Charakter ist. Nach "Temptation Island" wird die hübsche Blondine dann hoffentlich wissen, woran sie bei dem tätowierten Essener ist.

Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

Ziania Rubi und Fabian Nickel, "Temptation Island"-Paar 2019

Lena Schiwiora und Robin Riebling, "Temptation Island"-Pärchen

Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten



