Was für schöne Neuigkeiten! Mit dem amerikanischen Schauspiel-Hottie Ryan Phillippe (44) war Abbie Cornish vier Jahre lang ein Paar – im Jahr 2010 scheiterte die Beziehung der beiden allerdings. Jetzt ist die australische Schauspielerin wieder superhappy mit dem amerikanischen MMA-Fighter Adel Altamimi. Pünktlich zum Valentinstag stellte der seiner Liebsten jetzt die Frage aller Fragen – diese antwortete natürlich mit "Ja". In den sozialen Netzwerken verkündete Abbie stolz ihre Verlobung.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Blondine jetzt ein Bild mit ihrem Verlobten und schrieb dazu die vielsagenden Worte: "Du hast mich von meinen Füßen gerissen. Ich habe auf dich gewartet. Die Antwort ist ja!" Zudem veröffentlichte die Rapperin noch ein Foto des funkelnden Diamanten.

Nur wenige Stunden vor der Valentins-Überraschung veröffentlichte die Beauty noch eine Liebeserklärung an ihren Freund: "Ich respektiere dich so sehr. Das Licht, das du siehst, ist das Licht, das du gibst." Was sagt ihr zu der Verlobung am Tag der Liebe? Stimmt in der Umfrage ab!

Starbux / WENN.com Ryan Phillippe und Abbie Cornish 2010 in Los Angeles

Instagram / abbiecornish Verlobungsring von Abbie Cornish

Getty Images Abbie Cornish 2018 in Beverly Hills

