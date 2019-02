In Friends spielte sich Courteney Cox (54) an der Seite von Co-Star Jennifer Aniston (50) an die Spitze der Männerträume. Doch trotz ihres Ruhms und ihrer Beliebtheit fiel die heute 54-Jährige im Laufe ihrer Karriere nie durch skandalöse Männergeschichten auf. Ihr Liebesleben hielt sie lieber weitestgehend privat. In einem Interview enthüllte sie nun aber, dass sie, was das angeht, ein kleiner Spätzünder war: Ihr erstes Mal hatte Courteney mit 21!

In der Late Late Show mit James Corden (40) fragte der Moderator ganz direkt, wie ihre Eltern das mit der Aufklärung damals so gehalten haben – dabei offenbarte die US-Schauspielerin: "Ich habe nichts beigebracht bekommen, meine Mom hat nie mit mir über die Sache geredet, die ich hätte wissen sollen." Tatsächlich habe sie sich mit ihrem ersten Mal Zeit gelassen: "Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber ich mache es: Ich war noch Jungfrau, bis ich 21 war." Zwar verriet Courteney nicht, an wen sie damals ihre Unschuld verloren hat, dafür aber, wie ihre Mutter ihr in dieser Situation zu helfen versuchte.

"Sie hat mir ein Paar Unterhosen geschickt, um – du weißt schon – zu versuchen, eine Frau zu werden", erinnerte sich die 54-Jährige mit einem Lachen und erzählte weiter, dass die Pantys aus heutiger Sicht wohl einen viel zu großen Anteil an Spitze UND Baumwolle gehabt hätten, um als sexy zu gelten. "Aber sie waren so viel besser als die, die ich damals trug", so Courteney lachend.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox, ehemalige "Friends"-Kolleginnen

ActionPress Courteney Cox im Dezember 2018

Justin Tallis / Freier Fotograf / Getty Images Courteney Cox bei einer Award-Show in London

