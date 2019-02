Priyanka Chopra (36) plaudert mal wieder aus dem Liebesnähkästchen! Das vergangene Jahr war voller Highlights für die Schauspielerin: Nach wenigen Monaten Beziehung machte Nick Jonas (26) seiner Traumfrau einen Antrag. Die Hochzeit folgte bereits im Dezember – bei gleich drei Zeremonien gaben sich die Bollywood-Schönheit und der Sänger das Jawort. Priyanka verriet jetzt, ob ihre Beziehung seit der Eheschließung vor rund zwei Monaten anders geworden ist!

Bei der Premiere von Priyankas neuem Film “Isn’t It Romantic” zeigten sich die 36-Jährige und ihr Schatz verliebt und glücklich. Auf die Frage, ob sich irgendetwas zwischen ihnen geändert habe, seit sie sich die ewige Liebe geschworen haben, hatte die gebürtige Inderin gegenüber Hollywood Life nur eine Antwort parat: “Wir haben uns nicht verändert.” Die Erklärung dafür lieferte Priyanka gleich mit. “Wir haben uns nicht mal für eine lange Zeit gedatet, also versuchen wir immer noch, uns kennenzulernen und es ist einfach magisch”, erklärte sie überglücklich. Jeder Tag sei wie ein neues Gefühl und sie würden immer wieder etwas Neues lernen.

Ganz so rasant wie es beim Jawort lief, wollen es Priyanka und Nick in Sachen Babyplanung aber nicht angehen. “Lasst uns erst mal eine Weile verheiratet sein, bevor wir all diese großen Entscheidungen treffen müssen. Wir befinden uns gerade in der Honeymoon-Phase und da werden wir lange bleiben”, stellte sie im People-Interview strahlend klar.

Getty Images Priyanka Jonas, Schauspielerin

Getty Images Nick und Priyanka Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere

Getty Images Priyanka und Nick Jonas auf einer Launchparty in Neu-Delhi

