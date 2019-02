Kylie Jenners (21) Fans scheinen jeden Teil ihres Lebens lieben gelernt zu haben, den die 21-Jährige mit ihnen teilt. Auf Social Media zeigt die brünette Beauty nämlich nicht nur heiße Selfies und ihre neuesten Beauty-Produkte. Sie postet auch süße Pics von Töchterchen Stormi, Freund Travis Scott (26) und natürlich von ihren geliebten Hunden. Um ihren Italian Greyhound Norman machten sich Fans nun allerdings große Sorgen – auf die Kylie auch gleich einging!

Am Wochenende feierte der Kardashian-Jenner-Spross nicht nur ziemlich spektakulär Stormis ersten Geburtstag, sie begrüßte auch gleich ein neues Familienmitglied: einen süßen Welpen namens Wesley. Den kuscheligen Kleinen stellte Kylie dann auch gleich über ihre Insta-Storys ihren Fans vor. Doch die neue Fellnase scheint einige User misstrauisch zu machen: Ist Norman etwa etwas passiert? Ein Twitter-Follower forderte von der 21-Jährigen direkt: "Ich will wissen, was mit Norman passiert ist und ich will das jetzt wissen." Kylie reagierte verwundert und antwortete: "Wieso denkst du, dass Norman irgendetwas passiert ist? Ich poste meine Hunde nicht so oft, aber das heißt nicht, dass sie nicht immer noch ein großer Teil meines Lebens sind."

Mit seiner Sorge scheint der Fan nicht allein zu sein, eine weitere Followerin fragte ebenfalls: "Hast du Norman und den Rest der Familie immer noch?" Und auch darauf hat die hübsche Unternehmerin eine deutliche Antwort: "Natürlich!"

Instagram / normieandbambijenner Kylies Hunde Norman und Bambi

Instagram / normieandbambijenner Kylie Jenner mit ihren Hunden Bambi und Norman

Getty Images Kylie Jenner

