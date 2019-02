Stefanie Gebhardt ist mittlerweile eine echte Flirt-Format-Bekanntheit! Ob bei Kiss Bang Love oder Game of Clones – in Sachen Kuppel-Shows ließ sie nichts anbrennen! Zuletzt buhlte die Unternehmerin aus Düsseldorf bei Der Bachelor um Andrej Mangolds (32) Gunst. In der siebten Folge kam ihr Turtel-Abenteuer unter der feurigen Sonne Mexikos dann aber zu einem Ende: Der Basketballer überreichte ihr keine Rose! Ob sich Steffi nach der Pleite wohl nochmals für die Teilnahme an einem Dating-Format bewirbt?

"Ich weiß, dass ich den Richtigen irgendwann, wenn es das Universum möchte, treffen werde", zeigte sich die 32-Jährige im Interview mit Promiflash optimistisch – und kam auch auf das Thema Kuppelshow zu sprechen. "Ob es eine weitere Single-Sendung gibt? Wer weiß, dazu möchte ich im Moment nichts sagen!" Dabei stellte sie klar: "Für alle, die darüber komisch denken: Ob ich mich bei Tinder, Parship und Co. anmelde oder bei einem Dating-Format – letztendlich möchte doch jeder Mensch das Gleiche: die ganz große Liebe finden."

Die Suche nach ihrem Traumprinzen scheint für Steffi allerdings keine Eile zu haben. "Solange habe ich ja meine Freundin. Wir leben ja auch wie ein Paar zusammen, sind nur keins", erzählt sie weiter. Und tatsächlich teilt sie sich mit ihrer Mitbewohner Steffy sogar ein Bett, was auch Andrej deutlich irritierte.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Stefanie und Andrej in der siebten Folge von "Der Bachelor" 2019

Anzeige

RTL II / Game of Clones Stefanie Gebhardt bei "Game of Clones"

Anzeige

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt und ihre beste Freundin Steffy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de