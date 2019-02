Orlando Bloom (42) hat tatsächlich die Fragen aller Fragen gestellt: Er und Katy Perry (34) werden heiraten! Der Schauspieler und die Sängerin führten seit drei Jahren eine On-Off-Beziehung: 2016 kamen sie zusammen, doch bereits nach einem Jahr trennten sie sich, seit September vergangenen Jahres schreiten sie wieder als Paar durchs Leben. Und nun scheinen sich die beiden Turteltauben auch sicher zu sein, dass ihre Beziehung für immer halten wird: Am Valentinstag feierten die verliebten Superstars ihre Verlobung!

Von dem freudigen Ereignis plauderte zunächst Katys Mutter Mary Hudson auf ihrem Facebook-Account: "Schaut, wer sich am Valentinstag verlobt hat", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sich ihre Tochter und ihr Schwiegersohn in spe unter einem Rosengewölbe in Form eines Herzens umarmen. Ihren pinken Verlobungsring in Form einer Blume präsentierte Katy selbst auf Instagram. Auf dem Pic ist nicht nur der prachtvolle Klunker zu sehen, sondern auch das verlobte Paar, das strahlend in die Kamera blickt.

Sowohl für Katy als auch für Orlando ist es die zweite Ehe: Die Blondine war zwischen 2010 und 2012 mit Komiker Russell Brand (43) verheiratet. Die Ehe von Orlando Bloom und Miranda Kerr (35) hielt von 2010 bis 2013. Aus der Verbindung stammt ihr gemeinsamer Sohn Flynn.

Facebook / Mary Hudson Katy Perrys Verlobungsring

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Action Press / SIPA PRESS Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

