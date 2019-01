Liebesglück bei Katy Perry (34) und Orlando Bloom (41)! Seit 2016 ist die Liebelei zwischen der "I Kissed A Girl"-Sängerin und dem "Fluch der Karibik"-Schauspieler ein turbulentes Auf und Ab – erst vor wenigen Monaten machten sie nach einem vorläufigen Liebes-Aus ihr süßes Beziehungs-Comeback offiziell. Seitdem genießt das Paar scheinbar jede freie Minute miteinander. Die vergangenen Feiertage wurden erst mal mit einem gemeinsamen Urlaub eingeleitet. Jetzt ging es mit der Zweisamkeit beim Skifahren weiter.

Laut Just Jared wurden die Ex von Russell Brand und ihr Liebster am Mittwoch in den Rocky Mountains gesichtet. Die Paparazzi-Fotos zeigen Katy und Orlando in voller Ski-Montour – inklusive Helm, Skibrille und einem wärmenden Gesichtsschutz. Das bisschen Stoff vor dem Mund hielt die beiden allerdings nicht davon ab, ihre Liebe auszuleben: Einem leidenschaftlichen Schmatzer konnten beide nicht widerstehen.

Auch die Weihnachtstage verbrachten die Superstars zusammen im Liebesurlaub. Das allerdings im Warmen – und nicht alleine: Orlandos Mutter war mit von der Partie! Beim gemeinsamen Wandern war Mama Bloom für Katy Feuer und Flamme. "Schau dir mal ihren Po an, mach ein Foto von ihrem Po”, zeigte sie sich in einem Instagram-Story-Clip begeistert von der neuen alten Liebe ihres Sohnes.

Action Press / SIPA PRESS Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Liebesurlaub

Anzeige

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de