Lena Meyer-Landrut (27) verbrachte diesen Valentinstag zum ersten Mal seit acht Jahren ohne Partner. Im Januar gab die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin völlig überraschend bekannt, dass sie und ihr Langzeitfreund Max von Helldroff sich getrennt haben. Die Gründe behielt die Sängerin – wie eigentlich alle Details ihres Privatlebens – für sich. Zum Tag der Liebe postete Lena nun ein nachdenkliches Foto: Die "Satellite"-Interpretin hat ganz offensichtlich richtig Bock auf eine Auszeit!

Auf Instagram teilte Lena ein verträumtes Throwback-Pic aus einem ihrer zahlreichen Urlaube im vergangenen Jahr. Auf dem Foto sitzt die Musikerin auf einer Schaukel im Meer und schaut in die Ferne. Dazu schrieb die 27-Jährige: "Throwback zum Urlaubs-Modus. Vor allem, weil ich gerade in LA bin und es regnet. Euch allen einen schönen Valentinstag."

Tatsächlich befindet sich Lena gerade für ein Shooting in der kalifornischen Millionenstadt – den Festtag aller Pärchen verbrachte sie also mit Arbeiten. Doch auch nach Feierabend ist dort aktuell nicht an Sonnetanken zu denken. Seit Tagen schüttet es wie aus Eimern. "Sie haben gesagt, in Kalifornien scheint immer die Sonne", beschwerte sich die Wahlberlinerin in ihrer Instagram-Story.

Collage: Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut und Exfreund Max

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale 2019

Instagram / lenameyerlandrut Sängerin Lena Meyer-Landrut am Strand von Doha

