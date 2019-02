Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) reißt die Kritik von Herzogin Meghans (37) Familie an ihr nicht ab. Immer wieder äußert sich vor allem Samantha Grant mit bösen Worten öffentlich über ihre Halbschwester. In einem Enthüllungsbuch will sie bald richtig auspacken. Für den Moment treibt Samantha den Konflikt allerdings mit dieser Äußerung auf die Spitze: In einem Interview forderte sie Herzogin Meghan auf, ihre Aufrichtigkeit in einem Lügendetektortest zu beweisen.

“Sie sagt, sie kennt mich nicht und sie hat gelogen und gesagt, dass sie nie ein enges Verhältnis zu meinem Vater hatte. Es tut mir leid, wenn es jemandem das Herz bricht, wenn ich sie als Lügnerin bezeichne – aber was ich sage, ist die Wahrheit”, erklärte Samantha gegenüber Daily Star Online. Sie habe genug von dem “bullsh*t” und meinte weiter: “Ich fordere sie dazu auf, einen Lügendetektortest zu machen, irgendwo auf der Welt, wo die Ermittler nicht von ihr bezahlt werden, um die Ergebnisse zu verfälschen.”

Die Diskussion zwischen Meghan und Samantha entzündete sich zuletzt wegen eines Briefes, den Meghan vor einiger Zeit an ihren Vater geschrieben hatte und den dieser kürzlich öffentlich machte. Für Meghan soll das einen absoluten Vertrauensbruch bedeutet haben. In diesem Brief beschuldigt die Herzogin von Sussex ihren Vater und ihre Halbschwester, bezüglich ihrer Hochzeit mit Prinz Harry Lügen verbreitet zu haben.

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Loose Women"

Getty Images Herzogin Meghan in London

Tim Stewart / Splash News Herzogin Meghan und ihr Vater Thomas Markle Sr. in jungen Jahren

