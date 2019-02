Rúrik Gíslason wurde 2018 nicht nur zum heißesten Fußballer des WM-Jahres gekürt, sondern ist auch bei den Frauen heiß begehrt. Offiziell ist der isländische Profi-Kicker, der für die Zweite Bundesliga beim SV Sandhausen in der Nähe von Heidelberg über den Rasen flitzt, noch zu haben - inoffiziell könnte sich dieser Beziehungsstatus jetzt allerdings geändert haben: Dieser brasilianischen Schönheit hat der attraktive Blondschopf offenbar gehörig den Kopf verdreht!

Seinen über eine Million Instagram-Followern gewährt der sportliche Schnuckel regelmäßig Einblicke in sein Leben. Ob auf Reisen, beim Training oder während eines Modeljobs - Rúrik scheint seine Rolle als Influencer sehr ernst zu nehmen. Ein seltener aber durchaus auffälliger Gast, der seit Kurzem immer mal wieder mal auf seiner Seite auftaucht: Das Model Nathalia Soliani! Wie Rúriks Insta-Story zeigte, verbrachten die beiden den Jahreswechsel gemeinsam in Rio de Janeiro. Und auch am Valentinstag verzückte der Muskelmann mit einem Turtel-Pic von sich und der brünetten Beauty. Bislang äußerte er sich nicht dazu, ob er und Nathalia nun ein Paar sind oder nicht – die Fotos von den beiden sprechen allerdings Bände.

In einem Interview mit Gala Ende November hatte der Fußballer noch erklärt: "Im Moment bin ich Single. Ich reise viel und arbeite sehr hart. Ich sehe schon meine Familie kaum, da ist für eine Freundin gerade keine Zeit – leider". Für Nathalia scheint sich dies nun geändert zu haben.

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason, isländischer Fußballer

Instagram / nathaliasoliani_ Nathalia Soliano, brasilianisches Model

Getty Images Rúrik Gíslason während der WM 2018

