Hat Johnny Galecki (43) seine Freundin Alaina Meyer etwa bereits die Frage aller Fragen gestellt? Seit September vergangenen Jahres ist es offiziell, dass der The Big Bang Theory-Star eine neue Nummer eins in seinem Leben hat: Die süße US-Amerikanerin eroberte das Herz des Seriengesichts im Sturm. Und offenbar ist es Johnny inzwischen so ernst mit der 22-Jährigen, dass er bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hat!

Alainas Halbbruder Evan Bozajian bestätigte in einem Interview mit Radar Online, dass der Hollywood-Star höchstpersönlich beim Familienoberhaupt die Erlaubnis für eine Hochzeit eingeholt habe! Ob der 43-Jährige aber auch schon seiner Auserwählten den Verlobungsring an den Finger gesteckt hat, verriet er nicht. Johnny und Alaina äußerten sich bis jetzt ebenfalls noch nicht zu dem vermeintlichen Hochzeits-Hammer.

Ob die 21 Jahre jüngere Eventmanagerin endlich die Richtige für Johnny ist? In der Vergangenheit waren bereits zahlreiche Beziehungen des Schauspielers nach kurzer Zeit wieder gescheitert. Unter anderem datete er Roseanne-Costar Sara Gilbert (44), Schauspielerin Laura Harris, TV-Star Ari Graynor (35) oder auch TBBT-Bestie Kaley Cuoco (33).

Instagram / alainamariemeyer Alaina Meyer und Johnny Galecki bei den People's Choice Awards

Guillermo Proano/WENN Johnny Galecki bei einem Screening von "Rings"

Getty Images Alaina Meyer und Johnny Galecki bei den Golden Globes 2019

