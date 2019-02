Das Liebesleben von Brad Pitt (55) sorgt momentan für allerhand Spekulationen! Zuletzt wurde in den Medien sogar gemunkelt, dass es zwischen ihm und seiner Ex-Frau Jennifer Aniston (50) erneut knistern soll. Doch die Schauspielerin ist nicht die Einzige, der eine Liaison mit dem Hollywood-Star nachgesagt wird. Auch Kollegin Charlize Theron (43) soll den 55-Jährigen Gerüchten zufolge daten. Doch was ist dran an den Liebesspekulationen? Jetzt folgte ein klares Dementi vonseiten der Blondine: Sie betonte, dass sie nach wie vor solo sei!

In der Talk-Show von Ellen DeGeneres (61) lüftete Charlize nun ganz beiläufig ihren aktuellen Beziehungsstatus. Während die zweifache Mutter vor dem schallenden Gelächter des Publikums demonstrierte, wie sie als junges Mädchen Küssen geübt hat und ihrer Armbeuge dabei einen fetten Schmatzer verpasste, merkte die 43-Jährige an: "Tja, das ist der Grund, warum ich Single bin." Mit ihrer Aussage nahm die Oscar-Preiträgerin zwar nicht direkt Stellung zu ihrer vermeintlichen Affäre mit dem "Fight Club"-Darsteller, doch die Botschaft kam dennoch an: Charlize ist momentan weder mit Brad noch mit einem anderen Mann liiert!

Bereits im Januar machten erste Gerüchte die Runde, wonach die beiden Schauspieler fleißig miteinander flirten würden. Berichten zufolge habe es bei einem Shooting für eine gemeinsame Werbekampagne zwischen den beiden gefunkt – eine Theorie, die durchaus schlüssig erscheint: Immerhin sollen Brad und Charlize schon seit einiger Zeit befreundet sein.

Getty Images Brad Pitt bei den Hollywood Film Awards 2018

Anzeige

Brazil Photo Press / Splash News Charlize Theron in Berlin

Anzeige

MEGA Charlize Theron und Brad Pitt als Werbegesichter von Breitling

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de