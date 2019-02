In der aktuellen DSDS-Folge wurde es emotional: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat Jorgo Alatsas machte seiner Freundin Bana einen Heiratsantrag – und zwar total romantisch, nachdem er von der Castingshow-Jury um Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47) und Co. in den Recall geschickt wurde. Die Antwort lautete Ja, seine Liebste war sogar zu Tränen gerührt. Fast wäre die Antrags-Überraschung im TV allerdings nicht geglückt! Warum, das verriet er kürzlich im Promiflash-Interview!

Zunächst habe der 30-Jährige alles dafür gegeben, damit seine Bald-Ehefrau nichts von seinem Vorhaben merkt. Kurz vor seinem großen Auftritt sei es dann allerdings zu einer brenzligen Situation gekommen: "Weil ich den Ring in der Box in meiner Hosentasche hatte. Und vor dem Auftritt sagt sie noch zu mir: 'Warum sind deine Taschen so voll? Entleer sie doch, gib mir die Sachen, damit du frei performen kannst!' Da habe ich gedacht, jetzt ist die Überraschung dahin." Glücklicherweise seien die beiden dann aber so auf seine Performance konzentriert gewesen, dass die 29-Jährige nichts gemerkt habe.

Dass der einstige Rosenboy seiner Angebeteten die Frage aller Fragen gerade bei DSDS stellen wollte, setzte ihn aber auch ganz schön unter Druck: "Ich war doppelt aufgeregt. Einerseits die Performance, andererseits aber auch die Entscheidung, den Antrag da zu machen." Der Tag sei alles in allem eine sehr emotionale Phase gewesen. Aber es hat sich gelohnt – Bana habe sich über alle Maßen über das öffentliche Liebes-Geständnis gefreut.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana bei DSDS

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas bei DSDS 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana bei DSDS 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de