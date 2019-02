Ariel Winter (21) ließ es so richtig krachen! Am 28. Januar wurde die junge US-Schauspielerin 21 Jahre alt und ist somit nun endlich volljährig. An ihrem eigentlichen Ehrentag feierte sie zunächst ganz entspannt mit Freunden und einer riesigen Pizza. Die große Sause holte sie dann am vergangenen Wochenende nach – und zwar in Las Vegas. Dort feierten sie und ihre Freunde eine luxuriöse Party in einem angesagten Nachtklub.

Auf Instagram postete Ariel nun eine Foto-Reihe, die beweist: Sie hat sich ordentlich feiern lassen. Schauplatz des wilden Spektakels war Drai's Beachclub in Las Vegas. Der Laden war proppenvoll und das Geburtstagskind mehr als happy. In ihrem Post-Kommentar ließ die 21-Jährige die Nacht nun noch einmal Revue passieren. "Danke an alle, die meinen Geburtstag so besonders gemacht haben. Ich könnte nicht dankbarer für eure Liebe und Unterstützung sein", kommentierte sie den Beitrag.

Bevor sich Ariel und ihr Partyvolk ins Nachtleben stürzten, besuchten sie noch ein nobles Restaurant. Dort wartete auch eine Torte im Dollar-Design auf den Ehrengast. Für das dekadente Dinner hatte sich die Modern Family-Darstellerin auch mächtig in Schale geworfen: Später tauschte sie den schicken, weißen Hosenanzug aber gegen ein knappes, schwarzes Kleidchen ein.

Instagram / arielwinter Ariel Winter auf der Party zu ihrem 21. Geburtstag

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Schauspielerin

Instagram / arielwinter Ariel Winter in Las Vegas

