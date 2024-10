So nahe steht Ariel Winter ihren "Modern Family"-Kollegen

Vor vier Jahren flimmerte die finale Staffel der Sitcom Modern Family über die Bildschirme. Ariel Winter (26) schlüpfte für die Serie, sich rund um eine chaotische Großfamilie dreht, ganze elf Staffeln lang in die Rolle der superschlauen Tochter Alex Dunphy. Im Interview mit E! News hat die Schauspielerin nun ausgeplaudert, wie es seit dem Ende der Dreharbeiten um ihren Kontakt zu den übrigen Darstellern der Show steht. "Wir lieben uns alle gegenseitig. Es ist wunderbar", schwärmte Ariel von ihren Co-Stars und fügte hinzu: "[Wenn] man so viel Zeit mit den Menschen verbringt, wird man irgendwann wirklich zu der Familie, die man darstellt."

Genau wie in einer "echten Familie" sei allerdings auch die Kommunikation zwischen Ariel und ihren einstigen Schauspielkollegen: "Manchmal steht man nicht so regelmäßig in Kontakt. Ich spreche auch nicht jeden Tag mit meiner Familie", erklärte die 26-Jährige. Manchmal vergehe auch ein ganzer Monat ohne jegliche Interaktion, doch letzten Endes höre die "Batman"-Darstellerin immer wieder von vielen ihrer Ex-Co-Stars. Ariel betonte weiter, dass sie vor allem Nolan Gould (25), der in der Serie ihren kleinen Bruder Luke verkörpert hatte, bis heute besonders nahestehe. "Er war mein allererster bester Freund, was eine wirklich schöne Sache ist", gab Ariel preis und ergänzte: "Wir lernten uns kennen, als er zehn und ich elf war, und wir haben so viele Lebensabschnitte gemeinsam durchlebt. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen."

Möglicherweise gibt es für die Fans der Sitcom schon bald Grund zur Freude, denn Ariels Co-Star Jesse Tyler Ferguson (48) – alias Mitchell Pritchett – machte vor einigen Monaten eine mysteriöse Andeutung. "Ihr würdet es vermutlich wissen, wenn wir eine Neuauflage machen würden. Jedenfalls wird etwas herauskommen", teaserte Jesse zu Gast bei "The Talk" an und fügte geheimnisvoll hinzu: "Es ist kein Reboot, ... ist es ein Film? Ich weiß es nicht."

Getty Images Ariel Winter und Nolan Gould im Januar 2012

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

