Ariel Winter (23) ist bis über beide Ohren in Luke Benward verliebt – und das darf auch jeder wissen! Seit 2019 sind die Modern Family-Hauptdarstellerin und ihr Schauspielkollege offiziell ein Paar. Zwischen den beiden Turteltauben, die schon nach wenigen Monaten Beziehung zusammengezogen sind, scheint es nach wie vor bestens zu laufen: Ariel machte Luke jetzt nämlich anlässlich seines Geburtstages eine rührende Liebeserklärung!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty eine Reihe hübscher Pärchenbilder. Dazu schreibt Ariel: "Ich liebe dich. Ich bin mehr als dankbar, dass ich dich habe. Ich habe so großes Glück, dass ich jeden Tag mit dir verbringen darf." Weiter schwärmt die Darstellerin von Alex Dunphy: "Du warst immer mein sicherer Hafen und mein wegweisendes Licht. Das Wort dankbar reicht gar nicht aus, um zu beschreiben, wie ich mich fühle."

Und Ariel ist auch noch nicht fertig! In den folgenden Zeilen erklärt die 23-Jährige, was sie ganz besonders an ihrem Partner liebt: "Offensichtlich bist du unverschämt gut aussehend – aber noch viel attraktiver ist, wie unglaublich fürsorglich, intelligent, lustig, emphatisch, freundlich, talentiert und hingebungsvoll du bist." Abschließend betont der Serien-Star: "Danke, dass du du bist. Für mich bist du der allerbeste Mann."

Instagram / arielwinter Ariel Winter und Luke Benward

Instagram / arielwinter Ariel Winter und ihr Freund Luke Benward

Instagram / arielwinter Ariel Winter und ihr Freund Luke Benward

