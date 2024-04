Kontrollfreak? Ariel Winter dementiert Gerüchte um Partner

Mit ihrer Rolle in Modern Family wurde Ariel Winter (26) zum gefeierten Serienstar. Doch nicht nur beruflich scheint sich die Schauspielerin nicht beklagen zu können. Privat ist sie bereits seit Jahren mit ihrem Freund Luke Benward zusammen. Jedoch wurde zuletzt gemunkelt, ihr Partner sei zu kontrollierend. Das will die US-Amerikanerin nun nicht länger unkommentiert lassen. Auf einen TikTok-Kommentar ihres Fans, der abermals auf die Spekulationen aufmerksam macht, entgegnet Ariel: "Leute, bitte helft mir, er zwingt mich zu OnlyFans, damit er mein Manager sein kann und er lässt mich nicht aus dem Haus. Glaubt nicht alles, was ihr online seht."

Statt die Gerüchte weiter zu befeuern oder gar unkommentiert zu lassen, nutzt die 26-Jährige außerdem die Gelegenheit, um in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten zu sprechen. "Er ist ein toller Mann", schwärmt sie und fügt dem scherzend hinzu: "Und wenn er es nicht wäre, würden die Hunde seinen Hintern schon nach draußen befördern." Dabei scheinen die deutlichen Worte auch direkt bei ihrem Fan anzukommen – denn dieser entschuldigt sich umgehend bei Ariel. Die sieht das Ganze jedoch ganz locker: "Es ist völlig in Ordnung! Man fällt so leicht auf diese Clickbait-Sachen herein, obwohl die meisten von ihnen einfach nur Leute sind, die [...] Aufrufe bekommen wollen."

Wie verliebt die beiden tatsächlich ineinander sind, haben sie bereits mehrfach im Netz gezeigt. Zu ihrem Jahrestag im vergangenen Jahr postete Ariel einige süße Schnappschüsse mit Luke. Diese zeigten das Paar gemeinsam posierend auf einer Farm. Dabei strahlte ihnen das Glück regelrecht aus dem Gesicht – sie schenkten der Kamera ihr strahlendes Lächeln, während sie sich aneinander kuschelten. "Drei Jahre und drei Tage mit meinem Furz", schrieb sie damals zu dem Posting auf ihrem Social-Media-Profil.

Instagram / arielwinter Ariel Winter, Serienstar

Instagram / arielwinter Luke Benward und Ariel Winter

