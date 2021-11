Endlich zeigt Ariel Winter (23) ihren Partner Luke Benward mal wieder in der Öffentlichkeit! Seit 2019 gehen die Modern Family-Darstellerin und der Schauspieler schon gemeinsam durchs Leben. Doch nur selten lassen die Turteltauben ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben: Pärchenfotos der beiden sind eine echte Rarität. Umso mehr dürfen sich Ariels Follower jetzt freuen: Sie wurde nun gemeinsam mit Luke bei einem Event abgelichtet!

Paparazzi-Bilder zeigen das Paar bei der Premiere des Films "King Richard", der hierzulande kommendes Jahr im Kino erscheint. Auf den Aufnahmen strahlen die zwei Turteltauben regelrecht – und wirken dabei überglücklich. Für die Veranstaltung hat Ariel sich total herausgeputzt: Sie trug ein schwarzes Minikleid mit tiefem Ausschnitt – und kombinierte dazu schwarze Stilettos. Luke hingegen entschied sich für einen weitaus entspannteren Look: Er setzte auf einen cremefarbenen Pullover und eine schwarze Hose.

Zuletzt hatte die 23-Jährige im vergangenen Mai im Netz bewiesen, wie verliebt sie in ihren Freund ist. Auf ihrem Instagram-Account richtete sie ein paar rührende Worte an ihn. "Ich liebe dich. Ich bin mehr als dankbar, dass ich dich habe. Ich habe so großes Glück, dass ich jeden Tag mit dir verbringen darf", schwärmte Ariel.

