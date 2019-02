Es war die Sensation Anfang Februar, die zum baldigen Staffelstart von Let's Dance verkündet wurde: Erstmals wird in der Sendung ein gleichgeschlechtliches Paar tanzen! Die lesbische Sängerin Kerstin Ott (37) darf also gespannt sein, welche Profi-Tänzerin sie an ihre Seite bekommt. Promiflash hat nach der Bekanntgabe dieser TV-Premiere in Deutschland mal bei den deutschen VIPs nachgehakt. Klar wurde da schnell: Von allen Seiten gibt es viel Zuspruch!

"Also es wird Zeit, dass jeder mit jedem tanzen kann, oder jede mit jeder. Sehr gut!", urteilte zum Beispiel Natascha Ochsenknecht (54) bei der Bunte Festival Night – und auch ihr Sohn und Ex-Kandidat Jimi Blue (27) nickte zustimmend. Auch Riccardo Simonetti zeigte sich begeistert und erklärte auch, warum das eine fortschrittliche Idee ist: "Man muss den Leuten einfach zeigen, dass es normal ist und das muss auf jeder Ebene etabliert werden. Und deswegen eben auch in einer familienfreundlichen Tanzshow!"

Spannend ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob auch Thomas Rath (52), der mit einem Mann verheiratet ist, mit einem männlichen Tänzer über das Parkett der 12. Staffel fegen wird. Barbara Meier (32), die im vergangenen Jahr "Let's Dance"-Dritte wurde, wüsste zumindest schon einen Tanzpartner, der sich über die Kombination freuen würde: "Vadim Garbuzov würde unglaublich gern mit einem Mann tanzen. Der hat das in Österreich schon mal gemacht und das kam supergut an und ich habe da auch ein paar Tänze gesehen, das war wirklich sehr toll."

P.Hoffmann / WENN.com Riccardo Simonetti beim Deutschen Filmball 2019

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Thomas und Sandro Rath auf der Remus Style Night 2018

Anzeige

Lia Toby / WENN.com Barbara Meier bei den British Academy Film Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de