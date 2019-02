Die Sportwelt trauert noch immer um den verunglückten Emiliano Sala (28)! Der Profi-Kicker kam vor wenigen Wochen bei einem tragischen Flugzeug-Absturz ums Leben. Seine Fußballer-Kollegen wie zum Beispiel Jérôme Boateng (30) oder Cristiano Ronaldo (34) nahmen im Netz mit rührenden Worten Anteil. Auch die Familie des 28-Jährigen meldete sich mit emotionalen Zeilen zu Wort. Doch es gab noch einen weiteren Menschen in Emilianos Leben, den sein Tod schwer getroffen haben muss. Offenbar hatte der gebürtige Argentinier eine geheime Freundin: Die junge Frau ließ sich nun ein Tribut-Tattoo für ihren verstorbenen Partner stechen.

Luiza Ungerer erklärte im Interview mit einem brasilianischen Nachrichten-Magazin, dass sie und Emiliano sich in Frankreich kennengelernt hatten. Er spielte dort für den FC Nantes und sie für ein französisches Volleyball-Team. Wie lange die beiden ein Paar waren, ist nicht bekannt. "Ich werde dich immer lieben", schrieb sie im Netz, als sie von der Tragödie erfahren hatte. Nun ließ sie sich die Zahl neun, die Trikotnummer des Verstorbenen, als Andenken an ihren Partner auf den linken Oberarm tätowieren. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto des Motivs und schrieb dazu: "Para siempre Emi" – zu Deutsch: "Für immer Emi."

Auch der Ex-Verein des Sportlers wollte ihn ehren, indem er seine Rückennummer nie mehr vergeben werde. Das teilte der Club-Präsident Waldemar Kita in einem offiziellen Statement mit. Die Fans errichteten vor dem Fußball-Stadion eine Trauerstätte, an der sie Emiliano mit Blumen und Plakaten Tribut zollen.

Instagram / emilianosala9 Emiliano Sala, Fußballspieler

Instagram / luizaungerer Das Tattoo von Emiliano Salas Freundin

Getty Images Fans trauern um Emiliano Sala

