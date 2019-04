Diese Geschichte hat einen üblen Beigeschmack! Mitte Januar stürzte der aufstrebende Fußballprofi Emiliano Sala (✝28) auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber Cardiff City mit einer Propellermaschine über dem Ärmelkanal ab. Sowohl der Stürmerstar als auch der Pilot des Flugzeugs starben bei dem Unglück. Jetzt streiten sich die an Emilianos Vereinswechsel beteiligten Klubs um Geld. Cardiff möchte keine Ablöse für den verstorbenen Kicker bezahlen.

Laut der britischen Zeitung The Sun sieht der walisische Klub keinen Grund dafür, die Summe von 17 Millionen Euro an den FC Nantes zu überweisen. Schließlich seien die entsprechenden Papiere für einen Vereinswechsel nicht eingereicht worden. Das habe man auch der FIFA mitgeteilt. Zudem berichtet die BBC, Cardiff berufe sich darauf, dass Emiliano in der Premier-League nie als Spieler des Vereins gemeldet wurde. Nantes hingegen soll weiterhin auf eine Zahlung bestehen.

Derweil haben die Fans des Argentiniers schon Abschied von ihrem Idol genommen. Neben Familie und Freunden kamen auch Hunderte Bewunderer zu der Trauerfeier, um dem Fußballstar die letzte Ehre zu erweisen. Nach einer Totenwache in der Sporthalle von Emilianos erster Fußballmannschaft wurde der Sarg eingeäschert.

Getty Images Emiliano Sala

Anzeige

Getty Images Emiliano Sala bei einem Fußballspiel am 8. Januar 2019

Anzeige

Getty Images Fans trauern um Emiliano Sala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de