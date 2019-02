In Herzogin Meghan (37) steckt ein kleiner Valentinstags-Fan! Die ehemalige Schauspielerin zelebriert den Tag der Liebe in diesem Jahr erstmals als Neu-Royal – allerdings aus terminlichen Gründen ohne ihren Gatten Prinz Harry (34). Diese Tatsache dürfte der Bald-Mama allerdings nicht die Feierlaune verderben, denn sie liebt dieses Datum ohnehin. Vor ein paar Jahren schrieb sie sogar auf ihrem Blog über heiße Geschenktipps – und empfahl glatt die Dessous-Linie eines Topmodels!

Auf ihrer Seite "The Tig", die die Ex-Suits-Darstellerin vor etwa zwei Jahren aufgegeben hat, postete sie 2015 eine Liste mit Ideen für Valentinstagspräsente. Für Männer empfahl Meghan unter anderem ein Set zum Bierbrauen und ein Kissen mit der Aufschrift "Hallo, Schöner". Den Ladys legte Meghan dagegen verführerische Unterwäsche aus Heidi Klums (45) "Intimate"-Kollektion ans Herz! "Es wäre kein Valentinstag ohne Dessous – aber anstatt direkt mit knallrotem Push-up-BH und ähnlichem aufzutrumpfen, versuchen Sie es mit zurückhaltenden Sachen", ist laut Mirror in dem alten Posting zu lesen.

Allen Singles empfahl Meghan, sich selbst etwas Gutes zu tun. Ähnlich habe sie es damals auch gemacht: "Ich werde nicht auf jemanden warten, der mir die Dinge kauft, die ich begehre (und das will ich auch nicht). Ich werde mich selbst verwöhnen und auch die, die mir nahe stehen. Weil ich mein eigener lustiger Valentinsengel bin." Ihre Traum-Vorstellung war damals, am Valentinstag in Paris aufzuwachen und mit einer einzigen Blume plus handgeschriebener Liebes-Botschaft beglückt zu werden. Ob Harry ihr diesen Wunsch dann 2020 erfüllt?

Jon Bond/The Sun/Empics Herzogin Meghan im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Januar 2015 bei der Präsentation ihrer "Intimates"-Unterwäschekollektion

Anzeige

ENT / SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead (Großbritannien)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de