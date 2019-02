Es war ihr erster Valentinstag nach der Hochzeit, aber kuscheln war nicht angesagt! Mehr als 2.000 Kilometer Luftlinie lagen am Tag der Liebe zwischen Prinz Harry (34) und seiner Frau Herzogin Meghan (37). Der Grund: Harry musste an diesem Tag seine royalen Pflichten als Captain General erfüllen. Und so verbrachte er den Tag der Verliebten nicht mit seiner schönen Gemahlin am Kamin, sondern mit einer Truppe Soldaten im Schnee Nordnorwegens.

Auch wenn es bei dem Truppenbesuch des Prinzen eigentlich darum ging, das Überlebenstraining seiner Landsleute unter die Lupe zu nehmen, mangelte es dem Besuch doch nicht an menschlicher Wärme. So wurde Harry in einem schnell errichteten Iglu von zahlreichen Fotos überrascht, die auf seiner eigenen Hochzeit mit Meghan 2018 entstanden waren. Selbst an Kerzen und romantische Musik hatten die "harten Kerle" der britischen Armee gedacht, um ihren Befehlshaber zu erfreuen.

Und Prinz Harry? Bewies Humor und quittierte den Scherz auf der Militärbasis in Bardufoss mit einem Lachen. Herzogin Meghan, die den Tag im Kensington Palast verbracht haben soll, könnte es da schon härter getroffen haben. Die ehemalige Schauspielerin gilt als großer Fan des 14. Februars. In ihrem früheren Blog "The Tig" soll sie einst geschrieben haben: "Ich bin so süchtig nach dem Valentinstag."

