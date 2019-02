Janina Celine Jahn (24) spricht endlich über ihre neue Liebe! Die Ex-Bachelor-Kandidatin von 2018 sorgte vor wenigen Tagen mit einem vielsagenden Foto für Spekulationen: Auf einem Schnappschuss hielt sie Händchen mit einem Mann – und außer seiner Hand war auf dem Pic auch nichts vom mysteriösen Unbekannten zu erkennen. Scheinbar wollte die TV-Blondine also noch nichts Weiteres verraten – bis jetzt: In einem Interview enthüllte Janina nun zum ersten Mal Details über den Neuen an ihrer Seite!

Mit Bild plauderte Janina ganz offen – denn tatsächlich ist sie nicht mehr ganz solo! "Aktuell gibt es schon jemanden, aber wir sind noch in der Datingphase. Was ich verraten kann, ist, dass es niemand ist, den man von 'Bachelor' oder 'Bachelorette' kennt", berichtete sie. Stattdessen habe sie ihn über Freunde und Familie kennengelernt. "Das war mal eine schöne Abwechslung, wenn man bedenkt, dass sich die meisten heutzutage über Instagram oder Tinder einander vorstellen", fügte das TV-Sternchen hinzu.

Obwohl die 24-Jährige ihren Liebsten erst einmal aus der Öffentlichkeit heraushalten will, ließ sie sich dennoch zu einer groben Beschreibung hinreißen. "Wir sind etwa im gleichen Alter und haben gar keinen Stress, was eine mögliche Beziehung angeht. Keiner macht dem anderen Druck, wir schauen einfach, wohin uns das führt", stellte sie glücklich fest.

Instagram / janina.celine Screenshot aus Janina Celine Jahns Instagram-Story

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn

