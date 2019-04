Wie kommen Janina Celine Jahn (24) und ihr Freund mit der Distanz zurecht? Seit Anfang des Jahres ist die einstige Bachelor-Kandidatin wieder glücklich vergeben. Mit ihrem kürzlichen Umzug nach Australien wurde ihre Beziehung nun aber mächtig auf die Probe gestellt – schließlich trennen die Ex-Love Island-Beauty und den Wahl-Mallorquiner aktuell Tausende Kilometer! In einem Liebes-Update berichtet Janina jetzt, wie schwer diese Situation für sie ist.

Via Instagram-Story veröffentlicht die 24-Jährige ein offenes Statement, weil sich einige Fans bereits gefragt haben, ob sie und ihr Partner überhaupt noch zusammen sind: "Ja, ich habe einen Freund", klärt die hübsche Blondine auf – doch das sei momentan eine recht komplizierte Angelegenheit: "Über eine gewisse Distanz ist eine Beziehung echt schwierig", stellt Janina klar. Die Mega-Zeitverschiebung sei da auch keine große Hilfe. "Und die Tatsache, dass wir uns in frühestens fünf Monaten wiedersehen, ist genauso scheiße", ärgert Janina sich weiter.

Bevor Janina nach Down Under aufbrach, um ihr "Work and Travel"-Experiment zu starten, sprach sie mit Promiflash darüber, wie sie ihre Fernbeziehung meistern will: "Mein Freund wusste von Anfang an Bescheid. Natürlich haben wir sehr viel darüber geredet, jedoch haben wir gegenseitig so viel Vertrauen zueinander, dass man auch über die Entfernung eine Beziehung haben kann", berichtete die Hamburgerin und betonte: "Außerdem ist die Freude umso größer, wenn man sich dann endlich wiedersehen kann."

Instagram / janina.celine Ex-Kuppelshow-Star Janina Celine Jahn, April 2019

Instagram / janina.celine Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Janina Celine Jahn

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn auf Rottnest Island, Australien

