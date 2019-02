Kim Kardashian (38) spricht Klartext! Spätestens seit Keeping up with the Kardashians ist die heute 38-Jährige weltweit bekannt. Kim zählt seither zu den beliebtesten Beauty-Ikonen der Welt. Als Ehefrau von US-Rapper Kanye West (41) und Mutter dreier Kinder ist sie zudem für ihre Fans ein großes Vorbild. Doch komplett natürlich ist sie nicht: Kim sah nicht immer so aus wie heute. Sie ließ zahlreiche Schönheits-OPs über sich ergehen – doch eine Nasen-OP soll es nie gegeben haben!

Vor neun Jahren sprach Kim erstmals über ihre Erfahrungen mit dem Anti-Faltenmittel Botox. Ihre Fans durften sogar hautnah mit dabei sein. In einer Folge KUWTK dokumentierte sie ihre Beauty-Eingriffe und sprach offen über Laserbehandlungen, die Entfernung von Schwangerschaftsstreifen und Co. In The Master Class mit Make-up Artist Mario Dedivanovic verriet die Selfie-Queen jedoch: "Ich habe nie meine Nase machen lassen." Jeder habe geglaubt, sie hätte einen Beauty-Doc an ihre Nase gelassen, doch sie sagte immer: "Wartet, bis ich Kinder habe, denn dann kommen meine wahren Gesichtszüge durch."

In dem sechsstündigen Make-up-Kurs drehte sich alles um die richtige Schminktechnik. Kim verriet dabei auch gleich einen ihrer geheimsten Beauty-Tipps gegen Falten: "Nicht lachen."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren drei Kindern

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner bei den "MTV Movie Awards" 2013

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

