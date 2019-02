Matthias Höhn (23) und Jenefer Riili geben ein Familien-Update! Erst im Juni 2018 wurden die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars Eltern eines Sohnes. Baby Milan ist der ganze Stolz der beiden Schauspieler. Natürlich können sie sich ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Nun verriet das Paar, ob der Kleine ein Einzelkind bleiben soll oder ob er noch ein Geschwisterchen bekommen könnte.

Im Interview mit RTL II sprachen Matthias und Jenefer nun ganz offen über ihre Nachwuchs-Planung. "Das ist so ein schönes Gefühl und wir sind so glücklich. Das muss man eigentlich fast ein zweites Mal erleben", freute sich die Beauty. Ein weiteres Baby können sich die zwei also auf jeden Fall vorstellen – allerdings nicht in naher Zukunft. "Wir wollen uns sehr viel Zeit damit lassen, weil Milan ist unsere Nummer eins und soll erst einmal die volle Aufmerksamkeit bekommen", erklärte Jenefer.

Im Moment dreht sich bei der jungen Mama also alles um ihren Sohnemann. Das beweist auch ein süßes Throwback-Foto, das Jenefer kürzlich auf Instagram postete. "Unglaublich! Milan ist heute schon 8 Monate alt! Wenn ich mir diese Bilder anschaue, kann ich es kaum fassen", lautete ihr Kommentar zu dem niedlichen Kuschel-Pic.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem gemeinsamen Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

