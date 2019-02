Am Donnerstag gab es für Designer Guido Maria Kretschmer (53) allen Grund zu feiern! Erst vor wenigen Wochen hat der 53-Jährige mitgeteilt, dass er dem VOX-Format Shopping Queen noch für mindestens drei Jahre als Moderator erhalten bleibt. Das allererste Mal flimmerte die Mode-Format im Januar 2012 über die Mattscheibe – sieben Jahre später läuft bereits die 1.500. Folge im TV. Als der Münsterländer in der Jubiläums-Ausgabe einen Blick zurückwirft, fällt ihm sofort ein gravierender Unterschied ins Auge!

Im Einzelinterview stellt Guido überrascht fest: "Sehe ich da jünger aus? Schmaler? Ach, du Scheiße." Er sehe sich selbst überhaupt nicht gerne im Fernsehen. Allerdings bemerkte er: "Ich sehe irgendwie süß aus." An einen TV-Abschied sei für ihn allerdings noch gar nicht zu denken. Er habe immer noch große Freude und Lust, Teil der Show zu sein. "Erst wenn ich spüren würde, dass mir der Text ausgeht oder wenn ich das Gefühl hätte, dass ich alles schon einmal erlebt habe, würde ich ans Aufhören denken", meinte er zuletzt im Goldene Kamera-Interview.

Außerdem gab es in der Sonderausgabe eine ganz besondere Überraschung für Guido. Die ersten beiden Shopping-Queens Susan und Lisi gratulierten dem Mode-Macher zu seinem Eherentag. "Wir lieben dich. Mach weiter so – auf die nächsten 1.500 Folgen", so die Berlinerinnen.

