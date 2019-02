Janine Christin Wallat hat ihre Bachelor-Favoritin schon gefunden! Kandidatin Jennifer Lange wird bereits seit Längerem mit der Rosenanwärterin aus dem Vorjahr verglichen. Doch in der vergangenen Folge ist nun wohl endgültig jedem Zuschauer eine große Ähnlichkeit zwischen den Single-Frauen aufgefallen: Sie drücken ihre Gefühle beide am liebsten auf dem Papier aus. Im Promiflash-Interview verrät Janine Christin jetzt, was sie von dem Vergleich zu Jenny hält und warum sie ihr die Daumen drückt!

Sowohl Janine Christin als auch ihr Show-Zwilling haben ihrem jeweiligen Bachelor einen langen und gefühlvollen Liebesbrief geschrieben. Kein Wunder also, dass die Fans ein Déjà-vu haben. Janine Christine hat für die ständigen Vergleiche aber eine ganz andere Erklärung: "Ich denke, Jenny wird oft mit mir verglichen, da sie auch mit solch intensiven Gefühlen bei der Sache ist, offen über ihre Gefühle spricht und von den anderen dafür vielleicht auch mal angefeindet wird." Was bei Jennys Konkurrentinnen überhaupt nicht gut ankommt, feiert das Ex-Bachelor-Babe an ihrer Nachfolgerin. "Bin sehr erschrocken, dass Jenny und ich uns von der Art her sehr ähneln. Deshalb ist Jenny wohl auch bis jetzt meine Favoritin", erklärte sie.

Damit enden die Gemeinsamkeiten zwischen den Kuppelshow-Kandidatinnen jedoch noch nicht. Schließlich sind beide nach ihrer Brief-Aktion auch zur Lachnummer im Netz geworden. Peinlich ist Janine Christin ihr literarischer Erguss von damals aber trotzdem nicht – ganz im Gegenteil: "Den Brief an sich bereue ich bis heute nicht, denn es waren zu dem Zeitpunkt meine Gefühle und meine ehrlichen Worte. Für wen ich den Brief geschrieben habe, bereue ich hingegen schon. Denn von außen betrachtet, finde ich, dass Daniel den Brief nie wertgeschätzt oder verdient hat."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D Jennifer Lange, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige

Was haltet ihr von Janine Christins und Jennys Liebesbriefen? Total schöne Aktion! Einfach peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de